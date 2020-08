Latte vaccino di tipo A2: un elisir per gli anziani (Di martedì 11 agosto 2020) Il Latte vaccino di tipo A2 è un toccasana per la dieta degli anziani: benefici dimostrati da uno studio legato agli effetti sull’intestino Nell’ambito del progetto ‘Prolat’, sono stati pubblicati, sulla rivista internazionale ‘Nutrients’, i risultati di uno studio legato agli effetti sull’intestino del Latte vaccino di tipo A2, particolarmente benefici per i soggetti anziani.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il latte vaccino è una delle bevande alimentari più diffuse. Consumato sia fresco che come ingrediente per le più svariate ricette, ha trovato le più varie applicazioni in cucina. Eppure, non tutte le ...

Il latte senza lattosio o latte delattosato è del normale latte di mucca privato del suo zucchero, ovvero del lattosio, in quanto questo può risultare poco digeribile o provocare una serie di fastidio ...

