Lampedusa, sbarchi senza freni: arrivati 80 immigrati nordafricani (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Un'altra notte di sbarchi che si inserisce in un flusso senza freni. A Lampedusa da mezzanotte all'alba di stamani sono arrivate cinque barche con a bordo 80 clandestini in tutto, dei quali una settantina di tunisini e una decina di libici. Soltanto gli ultimi arrivi di una lunga serie iniziata con l'inizio della bella stagione e che prosegue ininterrottamente. Ieri, ad esempio, in meno di 12 ore sono giunti sulle coste dell'isola siciliana altri 4 barchini con a bordo 44 immigrati provenienti dalla Tunisia. Sia i gruppi di clandestini arrivati ieri che quelli sbarcati nella notte sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento vi sono circa 320 immigrati irregolari a fronte di una ...

