Hong Kong, la protesta sbarca in Borsa. Volano le azioni della società del tycoon Jimmy Lai, arrestato ieri (Di martedì 11 agosto 2020) La rivoluzione si fa anche in Borsa. O almeno ci si prova. Sul mercato di Hong Kong la società Next Digital ha messo a segno un rialzo del 300% solo nell’ultima seduta, portando i guadagni dell’ultima settimana al + 1000%, un valore più che decuplicato. Next Digital è la holding di Jimmy Lai, 72 anni, tycoon dei media arrestato dalla polizia secondo la nuova legge sulla sicurezza nazionale a causa del suo impegno pro-democrazia. Il gruppo edita tra l’altro il quotidiano tabloid Apple daily che in pochi giorni ha visto la sua tiratura giornaliera passare dalle 70 mila alle 550 mila copie. Gli attivisti della protesta di Hong Kong hanno apertamente invitato la popolazione ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

AnnalisaChirico : L’arresto di Jimmy Lai stamane è l’ennesimo tassello della strategia di Pechino: Hong Kong ridotta a colonia cinese… - ilpost : A Hong Kong è stato arrestato l’editore Jimmy Lai per violazione della legge sulla “sicurezza nazionale” - amnestyitalia : Arrestato il direttore del quotidiano @appledaily_hk @JimmyLaiApple i suoi due figli e quattro giornalisti. Rischia… - LauraHarth : RT @ipacglobal: Nella sua ora più buia, stiamo con Hong Kong. Dichiarazione #IPAC sugli arresti di giornalisti e attivisti a Hong Kong a se… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????La #Cina sta provando a trasformare #Taiwan in un'altra Hong Kong: è l'allarme del ministro degli Esteri Joseph Wu,… -