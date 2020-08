Fiorentina, dal Comune “ok” al restyling dell’area stadio (Di martedì 11 agosto 2020) La giunta comunale di Firenze ha approvato questa mattina una delibera di indirizzo per la riqualificazione dell’area di Campo di Marte, e per porre le condizioni per il restyling dello stadio Artemio Franchi. «Preso atto che non sono arrivate proposte per l’area della Mercafir, l’unica strada percorribile a Firenze per il nuovo stadio è quella … L'articolo Fiorentina, dal Comune “ok” al restyling dell’area stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

