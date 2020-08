Atalanta, Percassi: Psg squadrone. Gasp resta e aspetto Ilicic (Di martedì 11 agosto 2020) Lo dice il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il numero uno orobico parla poi di Josip Ilicic, lontano dalla squadra per problemi personali. 'Lo ... Leggi su lapresse

Il presidente dell'Atalanta Percassi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport blinda il futuro di Gian Piero Gasperini: "Io vedo solo un futuro, e non ho dubbi: Gasperini allenatore dell'Atalanta"."Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadro ...