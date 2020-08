Primo raid dell'orso M49 dopo la fuga, 4 capre sbranate (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Primo raid dell'orso M49 dopo la fuga, la seconda in un poco più di un anno, avvenuta esattamente due settimane dal recinto del Casteller nella periferia di Trento. Il plantigrado più ricercato d'Italia nei confronti del quale pende sia l'ordine di cattura che di abbattimento (nel caso diventasse pericoloso per l'uomo) da parte della Provincia Autonoma di Trento, avrebbe sbranato due pecore e due capre (quest'ultime sono state soppresse) a malga Agnelezza in Val di Fiemme nella zona di passo Manghen. Il condizionale sull'artefice di questo raid viene usato dai forestali dell'Ufficio Grandi Carnivori perché quella stessa area poche settimane fa era stata visitata dai lupi. ... Leggi su agi

