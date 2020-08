La democrazia è accerchiata, sia sul piano materiale che su quello ideale (Di lunedì 10 agosto 2020) L’aspetto meraviglioso della democrazia, e ragione ultima della sua esistenza, è che il governo governa con il consenso dei governati. Questa è l’essenza della democrazia. Tutti gli altri sistemi, comunque connotati, dal fascismo al comunismo, non rispettano questo assioma.Qualcuno obietterà che Hitler è andato al potere con il voto; che Mussolini ha avuto l’incarico di formare il governo dal re, perciò in maniera legittima; che il comunismo sovietico è nato da una rivoluzione, perciò con una grande partecipazione popolare. Vero. Allora bisogna riformulare la definizione aggiungendo l’avverbio “sempre”. La democrazia è tale perché il governo viene esercitato sempre, non solo per un momento o per un periodo limitato di tempo, ma sempre, con ... Leggi su huffingtonpost

