Juventus, Matuidi al passo d’addio: visite mediche con l’Inter Miami di Beckham (Di lunedì 10 agosto 2020) La Juventus, dopo la prematura eliminazione in Champions League per mano del Lione, ha deciso di dar vita a quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione di mercato. Maurizio Sarri esonerato e panchina bianconera affidata, a sorpresa, alla guida di Andrea Pirlo, ma i movimenti di calciomercato sono soltanto all’inizio. L’obiettivo principale di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, infatti, è quello di svecchiare la rosa e il primo calciatore a salutare sarà Blaise Matuidi, pronto a trasferirsi all’Inter Miami, alla corte di David Beckham. Il centrocampista francese, che aveva ancora un anno di contratto con la Juventus, stando a quanto riportato dai media francesi, sta già svolgendo le visite mediche a Parigi. Leggi su sportface

