Il governo libanese si è dimesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governo libanese si dimette in blocco. Le esplosioni del 4 agosto che hanno distrutto il porto di Beirut, sulle cui reali cause c’è ancora incertezza (dall’incidente all’attacco esterno), hanno avuto la prevedibile conseguenza di far deflagrare la crisi politica di un paese che già stava facendo i conti con il default e la crisi economica (la lira libanese è ormai praticamente carta straccia). Paese che ora deve anche ricostruire uno dei sui asset più importanti. Dopo le veementi proteste di piazza del fine settimana, è stato lo stesso primo ministro libanese, Hassan Diab, che annunciando oggi le dimissioni del suo governo ha parlato della "corruzione endemica" che attanaglia il Paese dei Cedri (ex Svizzera del Medio Oriente negli anni '70). ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Il primo ministro Hassan Diab annuncia le dimissioni del governo libanese. ?? - Tg3web : Si è dimesso il governo libanese, travolto dalla protesta e dalle pressioni internazionali dopo le devastanti esplo… - rtl1025 : Il governo libanese si è dimesso in seguito alle proteste per l'#esplosione che martedì scorso ha devastato interi… - Daniele39260567 : Il governo libanese si dimette in blocco - Sputnik Italia - annamariadoro1 : RT @LaStampa: Beirut, il governo libanese si è dimesso -