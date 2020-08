«Il Cts diede l’ok al lockdown nazionale»: un verbale segreto fa chiarezza sulla decisione del governo di chiudere l’Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la pubblicazione dei documenti del Comitato tecnico scientifico, non si placa la polemica sulle scelte del governo di non chiudere subito Nembro e Alzano e di imporre, giorni dopo, il lockdown nazionale. Se, da un lato, esponenti dell’opposizione e alcuni scienziati condannano la scelta dell’esecutivo, dall’altro esponenti del governo, e lo stesso Giuseppe Conte, rivendicano la correttezza della decisione. Ora, però, a dare man forte a Palazzo Chigi ci sarebbe anche un nuovo verbale, finora non reso noto, in cui sono gli stessi esperti del Cts a dare il via libera all’esecutivo di chiudere tutta Italia alla luce dei dati aggiornati sui nuovi contagi. A riportare la notizia è Fiorenza Sarzanini sulle pagine ... Leggi su open.online

In questo modo – sostiene – “abbiamo messo in sicurezza l’intero paese”, da nord a sud. Conte è intervenuto dopo la pubblicazione dei verbali del Cts in una lunga intervista alla kermesse di ...

"Quella dei tamponi a chi torna da viaggi in Paesi con alta circolazione del virus potrebbe essere una soluzione. Andrebbe organizzata dal punto di vista pratico. Ma la decisione spetta al governo". L ...

