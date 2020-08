Hong Kong, arrestato l’editore pro-democrazia Jimmy Lai: “Ha violato la nuova legge sulla sicurezza”. Joshua Wong: “È la fine della libertà stampa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Hong Kong, arrestato il magnate Jimmy Lai: “Ha violato la legge sulla sicurezza” Primo fermo eccellente a Hong Kong per la violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino: nella mattinata di lunedì 10 agosto, infatti, è stato arrestato il magnate pro-democrazia Jimmy Lai Chee-ying. L’editore è stato preso in consegna dalla polizia con l’accusa di sospetta “collusione con forze straniere”, uno dei reati punibili con pene fino all’ergastolo dalla nuova legge entrata in vigore il 30 giugno scorso. ... Leggi su tpi

