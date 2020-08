Grecia, inondazioni sull'isola di Eubea: 7 morti tra cui un bimbo di 8 mesi e dispersi (Di lunedì 10 agosto 2020) Le prime stime raccolte dai media parlano di allagamenti in 3 mila abitazioni e aziende. L'acquazzone ha lasciato molte persone intrappolate nelle loro case, dove l'acqua ha superato 1,5 metri di altezza Leggi su lastampa

