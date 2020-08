Furbetti del bonus Iva: l'hanno chiesto in 5 ma ricevuto in 3 (Di lunedì 10 agosto 2020) Oltre a loro altri politici, tra consiglieri comunali e regionali. Alcuni escono allo scoperto e si difendono: non tutti quelli che fanno politica guadagnano come parlamentari Leggi su tg.la7

mattiafeltri : Furbetti del Covid, non si butta il parlamento per 5 rubagalline - HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - giorgio_gori : Sui furbetti del Covid leggete per favore ?@mattiafeltri?: “Non si butta il Parlamento per cinque rubagalline“ - jerryMassloII : RT @cosimoamato_: Si scoprono furbetti del reddito di cittadinanza che guadagnano 500€ in nero e vogliono i nomi, la multa e l'umiliazione.… - ivocamic : #CAPEZZONE I cinque #furbetti del #BONUS vanno presi a calci nel sedere per aver sputtanato se stessi e #Parlamento… -