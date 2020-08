Diretta Inter-Bayer Leverkusen ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) DUSSELDORF, GERMANIA, - L' Inter di Antonio Conte , dopo aver superato il Getafe negli ottavi di finale, stasera alle ore 21 all' Esprit Arena di Dusseldorf sfida il Bayer Leverkusen nei quarti di ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per min… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una gara tosta, vinta con merito: il racconto per immagini di #InterGetafe ?? Guarda qui la galler… - ItaSportPress : Inter-Bayer Leverkusen diretta e streaming, dove vedere il match oggi - - sportli26181512 : Diretta Inter-Bayer Leverkusen ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Ant… - NotizieIN : INTER LEVERKUSEN Streaming e Diretta TV, dove vederla in chiaro -