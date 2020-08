Daniel perde il controllo dello scooter e muore a 15 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Tragico incidente stradale in Abruzzo, precisamente nel confine tra San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti e Pescara. Un ragazzo di 15 anni, Daniel Colarossi, è morto a causa delle ferite riportate nello schianto con il suo motorino. Il ragazzo era alla guida del suo scooter, quando ha perso improvvisamente, per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Pescara, ha perso il controllo del mezzo a due ruote cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato terribile. Pochi minuti dopo i testimoni oculari hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Chieti, ma per lui non c’è stato niente da fare.



Il personale del 118 ha provato a a salvare la vita al 15enne ma le ferite riportate nell’incidente erano ... Leggi su caffeinamagazine

Radiopescara : Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby - il_pescara : Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby - IiIibetscrown : daniel sharman doppiato in cursed perde tantissimo, guardatelo in originale che la sua voce è pazzesca -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel perde Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby IlPescara Incidente stradale Abruzzo | Daniel muore in scooter a 15 anni

A causa di un grave incidente stradale in Abruzzo si è verificata la morte di un adolescente. Lui si chiamava Daniel Colarossi ed aveva soltanto 15 anni. Si trovava in sella al suo scooter quando di c ...

Daniel morto in motorino a 15 anni: era una promessa del rugby

Aveva soltanto 15 anni, Daniel Colarossi, morto ieri in un terribile schianto con lo scooter. Il giovane, che risiedeva con i genitori e la sorella a San Giovanni Teatino in zona bocciodromo, attorno ...

A causa di un grave incidente stradale in Abruzzo si è verificata la morte di un adolescente. Lui si chiamava Daniel Colarossi ed aveva soltanto 15 anni. Si trovava in sella al suo scooter quando di c ...Aveva soltanto 15 anni, Daniel Colarossi, morto ieri in un terribile schianto con lo scooter. Il giovane, che risiedeva con i genitori e la sorella a San Giovanni Teatino in zona bocciodromo, attorno ...