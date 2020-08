Ciclismo, doppio colpo di mercato: Van Avermaet all'Ag2r, Bardet alla Sunweb (Di lunedì 10 agosto 2020) Si muove il ciclomercato in ottica 2021. Due importanti colpi sono diventati ufficiali in questi primi giorni di agosto, e riguardano due corridori di vertice. Per Classiche, è ufficiale il passaggio ... Leggi su quotidiano

Bologna, 10 agosto 2020 - Si muove il ciclomercato in ottica 2021. Due importanti colpi sono diventati ufficiali in questi primi giorni di agosto, e riguardano due corridori di vertice. Per Classiche, ...

Rieti, la Terminillo Ultra Marathon cambia pelle: appuntamento ad Alba Adriatica tra l’11 e il 13 settembre

RIETI - Tempo di restyling per la seconda edizione della Terminillo Ultra Marathon, la gara di ultracycling no-stop con partenza dalla spiaggia di Alba Adriatica e aperta alla partecipazione di solita ...

