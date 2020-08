Blitz Casa Pound. Zanin, proposti 2 giorni di sospensione (Di martedì 11 agosto 2020) “Decisa condanna e fiducia nell’operato della magistratura” rispetto all’irruzione dei manifestanti di Casa Pound nell’Aula del Consiglio regionale lo scorso 4 agosto, azione che, “violando inopinatamente la Casa dei cittadini”, aveva provocato l’interruzione della VI Commissione mentre stava esaminando il Programma Immigrazione 2020 presentato dalla Giunta Fedriga. Lo ha detto il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, intervenendo all’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza (Up), convocato proprio per analizzare i fatti della scorsa settimana e valutare le ulteriori azioni da intraprendere a tutela della democrazia e della sicurezza in Consiglio regionale. Zanin proporrà all’Aula il provvedimento di censura con due ... Leggi su udine20

vatuttobene58 : RT @TgrRaiFVG: Dopo il blitz di CasaPound a Trieste il Consiglio Regionale FVG si blinda. Scattano misure di sicurezza e per le frasi sui m… - TgrRaiFVG : Dopo il blitz di CasaPound a Trieste il Consiglio Regionale FVG si blinda. Scattano misure di sicurezza e per le fr… - Ansa_Fvg : Blitz Casa Pound: Zanin, proposta censura per Calligaris. E sospensione. Condanna per irruzione, misure sicurezza p… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Blitz Casa Pound: Zanin, proposta censura per Calligaris E sospensione. Condanna pe… - UdineseTV : Blitz Casa Pound: Zanin, proposta censura e sospensione per Calligaris - -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Casa Blitz Casa Pound: Zanin, proposta censura per Calligaris Agenzia ANSA Fvg, blitz Casa Pound, Zanin: censura e sospensione per Calligaris

Roma, 10 ago. (askanews) - Decisa condanna e fiducia nell'operato della magistratura rispetto all'irruzione dei manifestanti di Casa Pound nell'Aula del Consiglio regionale lo scorso 4 agosto, azione ...

Blitz di CasaPound, il Consiglio Fvg propone la sospensione per Calligaris

Lo ha detto il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, intervenendo alla riunione dell'Ufficio di presidenza (Up), convocato proprio per analizzare i fatti della scorsa settimana e valutare l ...

Roma, 10 ago. (askanews) - Decisa condanna e fiducia nell'operato della magistratura rispetto all'irruzione dei manifestanti di Casa Pound nell'Aula del Consiglio regionale lo scorso 4 agosto, azione ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, intervenendo alla riunione dell'Ufficio di presidenza (Up), convocato proprio per analizzare i fatti della scorsa settimana e valutare l ...