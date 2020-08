Benevento, fiamme in un garage a Capodimonte (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un garage è stato invaso dalle fiamme nel primo pomeriggio nel quartiere di Capodimonte, in via Labruzzi. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo dopo essere stati avvisati dai proprietari. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni alla struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

