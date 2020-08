Anche la Nasa soccombe al Black lives matter. Aboliti i termini “Eskimo” e “siamese” (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – L’onda lunga del Black lives matter arriva fino allo spazio e colpisce direttamente la Nasa. NeAnche l’Agenzia spaziale americana è rimasta immune, quindi, al pretestuoso isterismo ideologico scaturito dall’uccisione dell’afroamericano Floyd. Ed ecco che arrivano le prime sfoltite bolsceviche alla pericolosa terminologia «razzista» utilizzata nella nomenclatura. Via, per incominciare, i nomi come Eskimo e Siamese riferiti ai corpi celesti. La Nasa, quindi non si riferirà più alla nebulosa planetaria NGC 2392, come la Nebulosa Eskimo. Il motivo? Eskimo è un termine, comunemente usato in Alaska, per indicare le popolazioni di nativi Inuit e Yupik, e significa «mangiatore di carne cruda». ... Leggi su ilprimatonazionale

Anche la Nasa si unisce, a proprio modo, al coro di proteste che hanno agitato l'America contro i soprusi della polizia nei confronti degli afroamericani. L'agenzia spaziale ha annunciato che cambierà ...

Stelle cadenti, San Lorenzo 2020. Arrivano anche le istruzioni della Nasa per osservare la pioggia di meteoriti nel cielo di agosto. Il 12 agosto -, la notte fra il 12 e il 13 agosto quindi - viene in ...

