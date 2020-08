Zola avvisa Pirlo: “Non sarà facile, dovrà essere supportato” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non sarà un compito facile“. Ne è convinto Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, a proposito dell’incarico che la Juventus ha affidato ad Andrea Pirlo, al debutto in panchina. “Avrà bisogno di essere supportato – ha aggiunto Magic Box ai microfoni di Sky Sport – la Juventus chiede di vincere in un certo modo, e anche se ha giuste risorse non sarà facile. La scelta del club bianconero è coraggiosa e basata sulle qualità dell’uomo. Se sono stupito? Se dicessi di no sarebbe una bugia, se il progetto andrà a buon fine sarà stata una grande mossa della società”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Zola avvisa Zola avvisa Pirlo: 'Compito non semplice, avrà bisogno di aiuto' ilBianconero Zola avvisa Pirlo: “Non sarà facile, dovrà essere supportato”

“Non sarà un compito facile“. Ne è convinto Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, a proposito dell’incarico che la Juventus ha affidato ad Andrea Pirlo, al debutto in panchina. “Avrà ...

Spotify, Daniel Ek ancora nella bufera: 'Vaffanculo, avido stronzetto'

Dee Snider, Sebastian Bach e Mike Portnoy commentano le controverse dichiarazioni dell'amministratore delegato del popolare servizio di streaming musicale No, i musicisti non hanno proprio digerito le ...

“Non sarà un compito facile“. Ne è convinto Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, a proposito dell’incarico che la Juventus ha affidato ad Andrea Pirlo, al debutto in panchina. “Avrà ...Dee Snider, Sebastian Bach e Mike Portnoy commentano le controverse dichiarazioni dell'amministratore delegato del popolare servizio di streaming musicale No, i musicisti non hanno proprio digerito le ...