Sparatoria tra bande a Catania: 2 morti e 4 feriti. Pm seguono la pista della droga. Ardita: “In città dimensione militare è ancora viva” (Di domenica 9 agosto 2020) Due morti, quattro feriti e un numero di proiettili ancora imprecisato. Sono i numeri che raccontano il sabato sera di sangue a Librino, popoloso quartiere di Catania, a pochi chilometri dall’aeroporto di Fontanarossa. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Grimaldi, tra i numeri civici 16 e 18, vicino a una rampa da cui si raggiungono i palazzoni popolari. Quando ancora il buio non era sceso, i colpi hanno raggiunto un gruppo di persone che viaggiava a bordo di diversi scooter. A perdere la vita sono stati il 48enne Luciano D’Alessandro e il 28enne Vincenzo Scalia, conosciuto anche con il soprannome Enzo Negativa. I due erano pregiudicati per reati minori, ma gli inquirenti non escludono fossero vicini alla criminalità organizzata. Nel passato di D’Alessandro, per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Ieri sera a Catania c'è stata una sparatoria tra due gruppi criminali, forse per dissidi nella gestione della piazz… - MediasetTgcom24 : Catania, sparatoria tra bande criminali: due morti e quattro feriti #catania - MSF_ITALIA : Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 ann… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Sparatoria tra bande a Catania: 2 morti e 4 feriti. Pm seguono la pista della droga. Ardita: “In città dimensione mili… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Sparatoria tra bande a Catania: 2 morti e 4 feriti. Pm seguono la pista della droga. Ardita: “In città dimensione mili… -