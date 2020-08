Somiglianza tra Stefano Macchi e Picone (Di domenica 9 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao ragazze! Oggi vorrei proporvi la buffa Somiglianza tra Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli, e il comico Valentino Picone. Che ne dite? Un abbraccio, ... Leggi su isaechia

Sravlly1 : @sh4dow7_ ... così pian piano è nata una relazione tra le mie due parti (Jungkook e Taehyung). Tutt'ora questi due… - TiaMagia : Solo io noto una somiglianza tra #paratici e #enricomontesano ? ?? #CoachPirlo #Juve - GiovanniBussett : @DiegoA20_17_38 @tuttosport Incredibile somiglianza tra il loro logo e quello della RUBENTUS. @LaStampa ?????? - nicolasodano : @caotica1989 Pensavo tua sorella perché notavo una somiglianza tra voi - StefaniaDerveni : RT @PMO_W: @Gitro77 @Il_Vitruviano @lucabattanta Considerata la somiglianza tra il pavé à sampietrini romano e l'opus reticulatum, consider… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

L'HuffPost

Trentadue anni, Angelica vanta un curriculum degno di nota. Come si legge sul suo sito personale, è nata a Los Angeles ed ha studiato in giro per il mondo, prima di tutto in Inghilterra. Laureata in M ...La Fia ha accolto la protesta della Renault contro la Racing Point, presentata al termine del GP della Stiria, seconda prova del Mondiale 2020 e poi ripetuta per i GP di Ungheria e Gran Bretagna. Per ...