Proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco: brutto ricordo per gli sposi (Di domenica 9 agosto 2020) Un uomo che ha progettato una Proposta romantica ha dovuto affrontare un brutto episodio che ha sfiorato la tragedia. Per aver usato ”centinaia di candele tealight” la Proposta di matrimonio letteralmente è andata a fuoco. Sebbene i due stiano bene, la stanza è andata K O. Proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco: condiviso il post sui social Condividendo lo sfortunato racconto su Twitter della Proposta di matrimonio letteralmente andata a fuoco, la South Yorkshire Fire ha scritto che ben tre equipaggi sono dovuti intervenire sul posto per placare ... Leggi su kontrokultura

ROF 2020/ La cambiale di matrimonio, il primo "gioiellino" di Rossini

Il Rossini Opera Festival quest’anno ha dovuto ridurre il proprio programma a una sola produzione d’opera: La cambiale di matrimonio Il Rossini Opera Festival ha dovuto modificare drasticamente il pro ...

Intervista esclusiva a Lorenzo Amoruso: “Con Andrea non c’è stato nessun litigio”

Lorenzo, cosa ti ha spinto a partecipare a “Temptation Island”? Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Mi ha spinto Manila a partecipare perché ho un passato abbastanza birichino ed era interessata a ...

