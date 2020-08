Parma, no di Baccin: il dirigente rimarrà all’Inter a fianco di Ausilio (Di domenica 9 agosto 2020) Dario Baccin ha detto no al Parma: il dirigente preferisce rimanere all’Inter al fianco del direttore sportivo Ausilio Continua la ricerca del Parma per il nuovo direttore sportivo che, secondo quanto riporta Fcinternews.it, non sarà sicuramente Dario Baccin. Il club ducale aveva corteggiato con forza l’ex ds del Palermo nei giorni scorsi, con tanto di incontro giovedì sera. Un corteggiamento andato a vuoto visto che il dirigente ha delicato gentilmente la proposta. Baccin vuole rimanere all’Inter (ha rinnovato fino al 2022 nelle scorse settimane), a fianco del ds Piero Ausilio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : FcIN - Parma? No, grazie! Baccin respinge le sirene emiliane. Il vice-Ausilio sta bene all'Inter e vi rimarrà - Zelgadis265 : RT @NicoSchira: Dario #Baccin rimarrà al fianco di #Ausilio nell’area sportiva dell’#Inter. Il dirigente nerazzurro ha declinato il cortegg… - _Book_Of_Sam : RT @NicoSchira: Dario #Baccin rimarrà al fianco di #Ausilio nell’area sportiva dell’#Inter. Il dirigente nerazzurro ha declinato il cortegg… - _intermagazine : #Baccin rimarrà al fianco di #Ausilio nell’area sportiva dell’#Inter. Il dirigente nerazzurro ha declinato il corte… - CrapanzanoRobin : RT @NicoSchira: Dario #Baccin rimarrà al fianco di #Ausilio nell’area sportiva dell’#Inter. Il dirigente nerazzurro ha declinato il cortegg… -