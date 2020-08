Mallamaci, video-messaggio: “Mamma ti prego, non uccidere tuo figlio” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – All’indomani della decisione del Governo in materia di ulteriore liberalizzazione del percorso legale connesso alla pratica dell’aborto, il medico cardiologo e missionario Vincenzo Mallamaci, fondatore e presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ da Capaccio Paestum lancia il suo toccante messaggio di vita. Rivolgendosi alle donne incinte, afferma: “Il Consiglio Superiore della Sanità ha espresso il suo parere, richiesto dal Ministro della Salute: ‘Niente ricovero obbligatorio per la donna che lo richiede e allungamento del periodo di somministrazione del farmaco abortivo, Ru486, che passa da sette a nove settimane’.Mi rivolgo a te, Mamma, che hai in grembo una Creatura di nove settimane, in corso di una ... Leggi su anteprima24

