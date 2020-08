Il saluto di Insigne a Callejon: “Mi mancherà il tuo taglio in area di rigore” (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo il 3-1 contro il Barcellona, il Napoli ha ufficialmente concluso la sua stagione. Un'annata particolare contrassegnata dall'esonero di Ancelotti e l'arrivo di Gattuso che a giugno ha alzato la Coppa Italia in finale contro la Juventus. Un titolo che dimostra il grande impatto dell'allenatore ex Milan.IL NAPOLI SALUTA Callejoncaption id="attachment 1004469" align="alignnone" width="300" Insigne-Callejon (getty Images)/captionA fine stagione però è anche tempo di addii e tra questi c'è anche quello di José Maria Callejon. Lo spagnolo saluta dopo 7 stagioni, 349 presenze, 82 gol e 3 trofei con la maglia azzurra. Non si ancora quale sarà il futuro del 33enne che sui social ha ricevuto il saluto di Lorenzo Insigne che ha scritto bellissime parole per ... Leggi su itasportpress

