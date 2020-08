Formula 1, Binotto: “Lamentele Vettel? Gara compromessa dal testacoda” (Di domenica 9 agosto 2020) “Vettel si è lamentato della strategia? Penso che ci sia poco da dire, forse l’abbiamo fatto fermare un giro in anticipo. Ma sapevamo che avrebbe recuperato tempo e posizioni: la sua Gara è stata compromessa in partenza con il testacoda più che dalla scelta della strategia“. Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, risponde all’accusa di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio del 70° Anniversario. “Non penso che abbia perso la fiducia sulla squadra, è un momento difficile per lui – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 -. Se valuteremo un cambio di telaio? Non ho ancora sentito i suoi commenti riguardo il telaio ma faremo tutto il possibile per aiutarlo“. “La ... Leggi su sportface

