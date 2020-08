Doncaster, cinque donne uccise in sette settimane: ondata di omicidi (Di domenica 9 agosto 2020) A Doncaster si parla di una presunta ondata di omicidi in seguito alla morte di cinque donne, tutte della stessa città. La Polizia è in allarme e sta indagando. cinque donne sono morte nelle ultimi sette settimane nella città di Doncaster, nel Sud dello Yorkshire. Quattro delle cinque donne sono Amanda Sedgwick, Michelle Morris, Amy-Leanne … Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Doncaster cinque Doncaster, cinque donne uccise in sette settimane: ondata di omicidi ViaggiNews.com