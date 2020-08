Coronavirus, Brasile supera 100mila morti. Norvegia, atterrano un minuto dopo la mezzanotte: scatta la quarantena (Di domenica 9 agosto 2020) Gli Stati Uniti sfiorano i 5 milioni di contagi, ma il focolaio delle Americhe non si esaurisce con loro: in Brasile, infatti, la pandemia continua a registrare infezioni – ad oggi tre milioni – e vittime, che ora sono più di 100mila. In Europa peggiora la situazione della Francia, che ieri ha registrato più di 2300 nuovi positivi: numeri che hanno spinto la Norvegia a classificarla come ‘zona rossa’ obbligando alla quarantena gli arrivi. La misura è scattata a mezzanotte: per questo 158 passeggeri che si erano imbarcati su un volo partito da Nizza per Oslo dovranno autoisolarsi per 10 giorni, visto che il loro aereo è atterrato un minuto dopo la mezzanotte. Brasile ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : #coronavirus La pandemia non si ferma. In Brasile, più di 3 milioni di casi e i 100 mila decessi. E in Sudafrica su… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Usa superano i 5 milioni di casi, 100 mila morti in Brasile [aggiornamento delle 07:12] - MediasetTgcom24 : Coronavirus: negli Usa oltre 5 milioni di casi, in Brasile 100mila morti #coronavirus - palumbost : L'ex ministro della salute di #Bolsonaro (a lui vicino ideologicamente) dice Bolsonaro stesso è la causa prepondera… - fisco24_info : Coronavirus, Usa superano i 5 milioni di casi: Lo scrive il Nyt. Il Brasile oltrepassa i 100 mila morti -