Bayer, Bender: “Non ci spaventa Lukaku, l’Inter si batte giocando in un modo” (Di domenica 9 agosto 2020) Il capitano del Bayer Leverkusen, prossimo avversario dell'Inter in Europa League, Lars Bender ha presentato la sfida in sala stampa. Match che sarà giocato a Dusseldorf lunedì alle 20. "Voglio parlare solo della mia squadra e non degli avversari - ha detto Bender - L'Inter ha dei grandi giocatori, ma non sarà deciso da Romelu Lukaku o da altri singoli interisti il confronto. Siamo di fronte a una squadra esperta con stelle che da tempo giocano a questo livello, ma possiamo dire lo stesso anche noi. Mi aspetto una partita interessante e ricca di spunti importanti per la qualità che c'è in campo. La cosa importante che noi dobbiamo ricordare in campo è che non importa con chi giochiamo, dobbiamo lavorare come una squadra e aiutarci a vicenda durante ... Leggi su itasportpress

