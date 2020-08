Barcellona-Napoli, lite Manolas-Messi? Il greco smentisce: “Guardate l’orologio” (Di domenica 9 agosto 2020) “Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore in campo con un orologio in mano”. Così Kostas Manolas a distanza di qualche ora da Barcellona-Napoli, ottavi di ritorno di Champions League 2019/2020. Il difensore greco ha smentito il fatto che tra lui e Messi ci fosse stata una lite con dei gestacci, pubblicando la foto che ritrae la mano in questione con un orologio. Ecco il post: Manolas said he’s not the one in the video and that Messi shook hands with him. It’s the referee since he’s wearing a watch. pic.twitter.com/zm92DdzvtD — BeksFCB (@Joshua Ubeku) August 9, 2020 Leggi su sportface

