Traghetti e aliscafi, primo test per la nuova ordinanza: forze dell'ordine a bordo (Di sabato 8 agosto 2020) I preparativi sono ultimati, oggi il primo vero test sulle nuove disposizioni anticovid per quanto riguarda il trasporto marittimo. L'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è entrata... Leggi su ilmattino

I preparativi sono ultimati, oggi il primo vero test sulle nuove disposizioni anticovid per quanto riguarda il trasporto marittimo. L'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è entrata in vigore ier ...

Su navi e traghetti tutti con mascherina. E Capri virus freeadotta l’app Immuni

Capri è Covid free ed intende rimanerlo. Si moltiplicano le iniziative per allontanare lo spettro del contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini e degli ospiti che hanno scelto l’Isola ...

