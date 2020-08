Sarri esonerato, fatale la sconfitta in Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è statao esonerato dalla Juventus. fatale l'eliminazione dalla Champions contro il Lione di ieri sera. Leggi su ilmessaggero

DiMarzio : Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - LuigiBevilacq17 : RT @FabrizioRomano: Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - joeciambello : HANNO ESONERATO SARRI MI SONO FATTA UNA SCHIATTATA DI RISATE PAZZESCA -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri esonerato

Calciomercato Juventus, vertice in società dopo l’eliminazione dalla Champions: sempre più in bilico il futuro di Maurizio Sarri, a un passo dall’esonero Oggi pomeriggio, come raccolto dalla redazione ...L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League. A nulla è servita la vittoria, venerdì sera, contro il Loine per 2-1: la sconfit ...