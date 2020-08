Real Madrid, le scuse di Varane: «Sconfitta? E’ colpa mia, mi dispiace» (Di sabato 8 agosto 2020) Il difensore del Real Madrid, Varane, ha parlato ai microfoni di ESPN dopo il match perso contro il Manchester City Varane, difensore del Real Madrid, si è scusato dopo la Sconfitta contro il Manchester City che è costata l’eliminazione della squadra spagnola dalla Champions League. Ecco le sue parole: Sconfitta CONTRO IL CITY – «È colpa mia. Mi dispiace per lo sforzo che hanno fatto i miei compagni. Forse abbiamo rischiato troppo. Ci sono zone del campo in cui gli errori si pagano a caro prezzo e se sbagli non puoi riprenderti. Mi sentivo bene per questa partita e mi dispiace sia andata così. Ringrazio i compagni per il sostegno. Ora dobbiamo reagire con ... Leggi su calcionews24

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - news24_napoli : Oggi in TV, Champions League: stasera Juventus-Lione e City-Real Madrid… - PietroPragliol1 : @DanieleMeloni80 Avete vinto una Champions in più di noi e vi atteggiate manco tifaste Real Madrid. -