Picnic ad Hanging Rock: Peter Weir e il mistero di San Valentino (Di sabato 8 agosto 2020) 45 anni fa usciva al cinema Picnic ad Hanging Rock: tratto dal romanzo di Joan Lindsay, il film ci ha rivelato il talento di Peter Weir con un racconto pervaso di sensualità ed inquietudine. "Il grido uscì strozzato come un sussurro. Vide con orrore che tutt'e tre le sue compagne sparivano rapidamente dietro il monolito. - Miranda! Torna indietro! - Mosse pochi passi incerti verso la salita e scorse come ultima cosa una manica bianca che scostava i cespugli davanti a sé". In questa manciata di righe, tratte dal terzo capitolo del romanzo di Joan Lindsay, è sintetizzato il mistero alla radice di Picnic ad Hanging Rock, uscito quarantacinque anni fa al cinema: un caldo pomeriggio dell'estate australiana e tre ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Picnic ad Hanging Rock: Peter Weir e il mistero di San Valentino -

Ultime Notizie dalla rete : Picnic Hanging Picnic ad Hanging Rock: Peter Weir e il mistero di San Valentino Movieplayer.it Picnic ad Hanging Rock: Peter Weir e il mistero di San Valentino

A 45 anni dall'uscita nelle sale, Picnic ad Hanging Rock, film tratto dal romanzo di Joan Lindsay, ci ha offerto la folgorante rivelazione del talento di Peter Weir con un racconto pervaso di sensuali ...

A 45 anni dall'uscita nelle sale, Picnic ad Hanging Rock, film tratto dal romanzo di Joan Lindsay, ci ha offerto la folgorante rivelazione del talento di Peter Weir con un racconto pervaso di sensuali ...