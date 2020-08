Peste bubbonica in Cina, un morto e un intero villaggio in quarantena (Di sabato 8 agosto 2020) La Peste bubbonica in Cina continua a uccidere, il bilancio delle ultime ore è di un morto e di un’intera cittadina posta in lockdown. Le istituzioni cinesi che governano la regione della Mongolia Interna hanno dichiarato la quarantena sanitaria per una piccola città dopo che un uomo ha contratto la Peste bubbonica. Il paziente ha … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

