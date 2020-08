MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020, Zarco: “La pole position? Fatico a credere di averla centrata” (Di sabato 8 agosto 2020) “Faccio fatica a credere di avere centrato la pole oggi, è da venerdì che facciamo un buon lavoro e siamo in crescita“. Lo ha detto Johann Zarco, autore della pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP: “Già con la gomma nuova avevo più capacità di fare un giro secco buono. Sono arrivato subito in Q2, ho preso un riferimento migliore – spiega il pilota francese della Ducati Avintia ai microfoni di Sky Sport – ero più attaccato agli altri ed è venuto fuori questo tempo. Significa che la moto va molto bene, quando riesco a fare tutto bene si fa un bel giro“. Leggi su sportface

6/8/2020 17:38 Nakagami, che tipo di pressione hai da HRC? Rossi, avete qualche protocollo all’academy per il virus? Nakagami: “Loro mi mettono pressione per conquistare risultati: Marquez è fuori, Cr ...Si sono da poco concluse le qualifiche MotoGP del GP di Repubblica Ceca, valevoli per decidere la griglia di partenza del terzo appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i di ...