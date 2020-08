Martullo-Blocher: «Con la crisi del Covid-19, mai come ora, prima i nostri» (Di sabato 8 agosto 2020) La consigliera UDC sul piede di guerra, in vista della chiamata alle urne per l'Iniziativa sulla limitazione Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Martullo-Blocher: «Con la crisi del Covid-19, mai come ora, prima i nostri» #udc #martulloblocher #svizzera - RSInews : 'Troppi manager stranieri' La consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo-Blocher ribadisce la 'preferenza svizzer… -

Ultime Notizie dalla rete : Martullo Blocher Martullo-Blocher: «Con la crisi del Covid-19, mai come ora, prima i nostri» Ticinonline Martullo-Blocher: «Con la crisi del Covid-19, mai come ora, prima i nostri»

ZURIGO - L'estate non è ancora conclusa, ma Magdalena Martullo-Blocher, consigliera nazionale UDC e Ceo di Ems-Chemie, prepara già le armi in vista della votazione del 27 settembre sull'Iniziativa per ...

"Troppi manager stranieri"

Troppe imprese “sono dirette da stranieri che faticano a capire le dinamiche interne e spesso privilegiano gli interessi di altre nazioni”. Lo sostiene Magdalena Martullo Blocher sulla stampa svizzero ...

ZURIGO - L'estate non è ancora conclusa, ma Magdalena Martullo-Blocher, consigliera nazionale UDC e Ceo di Ems-Chemie, prepara già le armi in vista della votazione del 27 settembre sull'Iniziativa per ...Troppe imprese “sono dirette da stranieri che faticano a capire le dinamiche interne e spesso privilegiano gli interessi di altre nazioni”. Lo sostiene Magdalena Martullo Blocher sulla stampa svizzero ...