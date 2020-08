Lopalco: “Covid-19? Abbiamo buone probabilità di evitare una seconda ondata” (Di domenica 9 agosto 2020) “Definire la contagiosità di una malattia infettiva non è cosa semplice. In effetti, tecnicamente, non esiste una singola misura che possa definire la contagiosità di una malattia infettiva. E quindi molto difficile affermare in un tweet se il Sars-Cov-2 è molto o poco contagioso. Cosa che, purtroppo, molti si azzardano a fare aggiungendo confusione a confusione”. Così Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa, cerca di fare chiarezza in merito alla contagiosità del Covid-19 tramite un post sul profilo ufficiale Facebook. “Se dovessi azzardarmi a dire la mia – prosegue Lopalco – i valori molto alti di R registrati all’avvio delle ondate pandemiche di Covid-19 sono legati alla totale suscettibilità della popolazione (è un virus ... Leggi su sportface

