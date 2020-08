La Juve esonera Maurizio Sarri, valigie in mano anche per Fabio Paratici (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto come previsto. Maurizio Sarri è stato allontanato dalla panchina della Juventus. Sabato pomeriggio una nota la società ha ufficializzato la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico toscano ringraziandolo “per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo”. La Champions è stata fatale a Maurizio Sarri, l’uscita negli ottavi contro il Lione non poteva non provocare uno scossone. Il rapporto tra il mister, Cristiano Ronaldo e lo spogliatoio era difficoltoso. Un allenatore scomodo, che si presentò al suo nuovo pubblico con le migliori intenzioni ma che non è stato supportato dalla campagna acquisti bianconera. Potrebbe rischiare Fabio Paratici ... Leggi su laprimapagina

threebwstars : RT @La_Bianconera: Ieri sera scrivevamo che la direzione da prendere doveva essere chiara in un senso o nell'altra. È stata netta. La #Juve… - MDeGorgus : “La #Juve esonera Sarri”. È mancato giusto un #pochettino. - DCistriani : @salpaladino Se la Juve esonera con uno scudetto vinto,(ed è già la seconda volta)ci da la dimensione della sua forza... - Laprimapagina : La #Juve esonera Maurizio #Sarri , valigie in mano anche per Fabio #Paratici - CrapanzanoRobin : RT @La_Bianconera: Ieri sera scrivevamo che la direzione da prendere doveva essere chiara in un senso o nell'altra. È stata netta. La #Juve… -