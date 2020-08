Juventus, Buffon amaro: “Ogni stagione sembra quella giusta per la Champions ma…” (Di sabato 8 agosto 2020) Gianluigi Buffon dice la sua dopo l'eliminazione della sua Juventus dalla Champions League ad opera del Lione. Una vittoria per 2-1 non è bastata alla squadra di Sarri trascinata da Cristiano Ronaldo per ribaltare l'1-0 subito all'andata. Il portiere della Vecchia Signora ha commentato a Sky Sport la gara e l'esito della stagione...Buffon: "Ogni anno sembra quello buono ma..."caption id="attachment 1003573" align="alignnone" width="708" Juventus - Lione (Getty Images)/caption"Non siamo arrivati dove pensavamo e dove volevamo, c’è tanta amarezza", ha ammesso Buffon a caldo. "Ogni volta che si parte l’idea è sempre quella di sognare dove non siamo mai riusciti. sembra sempre la ... Leggi su itasportpress

