Ischia, in giro per l’isola con bici elettriche modificate: 8 sequestri (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – In bici, per il centro di Ischia, non si può pedalare e allora fioccano le multe che raggiungono quasi i 2mila euro complessivi. Ieri sera, vigili urbani e carabinieri hanno setacciato le zone a traffico limitato del comune di Ischia dove ai varchi delle zone pedonali sono stati predisposti controlli mirati per garantire la tranquillità ed il rispetto delle norme sulla circolazione dei veicoli elettrici. Sono state sequestrate 8 bici tra cui una modificata ed in grado raggiungere i 40 km orari, guidata da un tredicenne; sanzionati anche 25 cittadini a bordo di altrettante bici per divieto di circolazione in area ztl per un importo complessivo di quasi 2mila euro. Elevate, infine, 2 sanzioni ad altrettanti ciclisti ... Leggi su anteprima24

La felicità 2020 è un albergo pensato da una donna, un cesto volante, il giro d’Italia, un’isola per te, un campo coltivato e il primo passo oltreconfine. Ecco qualche idea originale per vacanze speci ...

Sull’isola di Ischia divieto per i monopattini in zona pedonale: ordinanza a Serrara Fontana

Stop alla circolazione di bici e monopattini elettrici, per effetto di una ordinanza emessa dal sindaco di Serrara Fontana, uno dei comuni che compongono l'isola di Ischia per l'area di Sant'Angelo d' ...

Stop alla circolazione di bici e monopattini elettrici, per effetto di una ordinanza emessa dal sindaco di Serrara Fontana, uno dei comuni che compongono l'isola di Ischia per l'area di Sant'Angelo d' ...