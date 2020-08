Il procuratore: "Un buco di 20 minuti nella scomparsa di Viviana. Non è detto che il bimbo fosse con lei" (Di sabato 8 agosto 2020) “C’è un buco di venti minuti, chi ha visto qualcosa parli. Probabilmente si è allontanata con l’aiuto di qualcuno. Non è detto che il bambino fosse con lei”. Sono queste le parole sulle pagine de La Stampa del procuratore capo Angelo Cavallo, che sta indagando sul caso di Viviana Parisi, la dj scomparsa nel nulla nei giorni scorsi col figlioletto Gioiele sull’autostrada vicino alla cittadina di Caronia, dopo un incidente non grave. Cavallo, procuratore capo di Patti (Messina) offre al quotidiano una ricostruzione dell’incidente e degli attimi immediatamente successivi: “La sua macchina sta sorpassando in galleria un furgoncino di ... Leggi su huffingtonpost

