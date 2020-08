Grande Fratello Vip, Gabriel Garko smentisce: “Fake news” (Di sabato 8 agosto 2020) Gabriel Garko ha smentito con un post su Instagram la sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Tra gossip e smentite il reality di Alfonso Signorini riesce a tenere alta l’attenzione del pubblico anche mesi prima della messa in onda. L’ultima notizia sul programma arriva direttamente dal profilo Instagram di uno dei possibili concorrenti. Secondo Patrizia De Blanck infatti uno degli ospiti della casa sarebbe stato Gabriel Garko. L’attore però ha smentito con un post sul suo profilo la voce messa in giro dalla De Blanck. La didascalia è più che eloquente: bastano due parole, “Fake news“, a mettere una pietra sopra ... Leggi su bloglive

massimo_limonta : Sergio #Battelli M5S, TERZA MEDIA alla commissione Cultura e Affari Europei vigilera' sul #recoveryfund. La ripresa… - Chicca_colors : @likeirisheyes @Iperborea_ Facile reggere il grande fratello su crisi isteriche, provocazioni e liti, nulla di buon… - TRASHPERSON18 : Grande Fratello VIP 3 (2018): Walter Nudo batte Andrea Mainardi ed è il vincitore - Unf_Tweet : Anche Gabriel Garko smentisce: non farà il Grande Fratello VIP #gfvip - Cinzia59015734 : @alessandrogn Ero alle audizioni del grande fratello con rocco casslino -