Gp 70° Anniversario qualifiche, Hulkenberg e Ricciardo: attenti a quei due! (Di sabato 8 agosto 2020) attenti a quei due, che non hanno proprio voglia di smettere di divertirsi. I veri highlinder di queste qualifiche del Gp 70° Anniversario sono un futuro pilota della McLaren e un ex pilota che fino ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - SkySportF1 : GP del 70° anniversario a Silverstone: le qualifiche in diretta alle 15 su @SkySport #F1, canale 207. Alle 12 le… - DCiamei : RT @spontonc: Ferrari in difficoltà con le soft: l'analisi - Motorsport_IT : #F1 | Ecco le foto più belle delle Qualifiche del Gran Premio 70° Anniversario di #Formula1 in cui a centrare la po… -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario