Esonero Sarri, tre calciatori commentano con un “like” (Di sabato 8 agosto 2020) Esonero Sarri – La decisione della società, di qualche ora fa, ha sicuramente fatto piacere ad alcuni calciatori che erano stati bocciati dall’ex Napoli con il quale non hanno mai avuto feeling. Nel post che ha ufficializzato l’Esonero, Mario Mandzukic, Douglas Costa ed Emre Can hanno commentato con un like. La reazione del brasiliano è la vera notizia perchè è stato sempre al centro del progetto del toscano. Juventus: like di Douglas Costa, Mandzukic e Can sull’Esonero Il croato era stato bocciato ad inizio programmazione e non ha mai avuto la possibilità di giocarsi le sue carte, fino al trasferimento in Asia. Leggi anche:Allegri Juventus, voci dalla Spagna: arriva l’assist per Agnelli Discorso analogo per Emre Can, il quale ha ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - officialmaz : Se scegli #Sarri non puoi pretendere il 'tutto e subito'. Se scegli Sarri devi avere pazienza e creare una rosa ad… - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - regynadeserto : RT @Gabbiacane: Notizia del giorno! Quale? Che stanno uscendo fuori documenti che attestano come l'epidemia covid-19 fosse conosciuta mesi… - Cgb10251692 : RT @Gabbiacane: Notizia del giorno! Quale? Che stanno uscendo fuori documenti che attestano come l'epidemia covid-19 fosse conosciuta mesi… -