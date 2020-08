Esonero di Sarri: sui social i “mi piace” di Douglas Costa, Emre Can e Mandžukić (Di sabato 8 agosto 2020) L’Esonero di Sarri è la conseguenza dell’eliminazione precoce dalla Champions League, ma anche dei rapporti poco idilliaci con alcuni calciatori. In seguito al comunicato ufficiale dell’addio a Sarri, spuntano alcuni likes di calciatori che militano nella società bianconera o che hanno vissuto negli scorsi mesi lo spogliatoio bianconero. Il primo ad aver messo “mi piace” è stato EmreCan, escluso ad agosto dalla lista Champions e venduto nella scorsa sessione invernale al BorussiaDortmund . Subito dopo, arrivano apprezzamene anche da parte di Mario Mandzukic e di DouglasCosta. foto: Juventus Twitter L'articolo Esonero di Sarri: sui social i “mi piace” di ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - officialmaz : Se scegli #Sarri non puoi pretendere il 'tutto e subito'. Se scegli Sarri devi avere pazienza e creare una rosa ad… - FinallySisa : RT @FrancesMRomano: +++ULTIM'ORA, #Sarri commenta l'esonero: 'Lo dedico ai tifosi del Napoli, se lo meritano'+++ - salvi68 : Quindi, secondo voi, se @MarioMandzukic9 @emrecan_ e @douglascosta mettono un cuore al post dell’esonero di #Sarri… -