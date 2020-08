Commisso su Pallotta: “Non sapeva l’italiano”. Lui: “Arrabbiato perché non ti ho voluto alla Roma?” (Di sabato 8 agosto 2020) Botta e risposta tra il patron della Fiorentina Rocco Commisso e l’ex presidente della Roma Jim Pallotta. In un’intervista a Radio Bruno Toscana, Commisso ieri ha dichiarato: “Vorrei dire a Pallotta che è importante imparare dagli altri. Quando lui è arrivato non sapeva neanche l’italiano, mentre io conosco l’Italia da prima di molte altre persone”. Oggi l’ex presidente della Roma risponde su Twitter. “Dai Rocco, non puoi essere ancora arrabbiato dopo il nostro incontro di cinque anni fa a New York quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai voluto come partner in un grande club come la Roma“. L'articolo Commisso su Pallotta: “Non sapeva ... Leggi su ilnapolista

