Calciomercato Inter, Marotta piazza il sorpasso al Milan (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno con la Fiorentina per Milenkovic. Il centrale è nel mirino anche nel Milan, ma la trattativa tra i viola e i rossoneri ... Leggi su calciomercato

Inter : ?? | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito ?? - DiMarzio : #Inter, in arrivo il centrocampista 2004 Samuel Grygar - FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - peppe844 : RT @calciomercatoit: #Inter, accelerazione per #Milenkovic: sorpasso al #Milan ?? #CMITmercato - Bloomfeld81 : RT @AndreaInterNews: Saranno 24-48 ore turbolenti per l'Italia del giornalismo sportivo, che intanto si impegna a far ripartire il calciome… -