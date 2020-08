Ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino (Di venerdì 7 agosto 2020) Ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. L’ex tecnico di Sampdoria e Milan è stato scelto dal presidente Cairo per rilanciare i granata dopo una stagione molto deludente. Il Torino ha deciso di ripartire da Marco Giampaolo, che è stato annunciato ufficialmente pochi minuti fa come nuovo allenatore. Marco Giampaolo prende il posto di Moreno Longo, che ha condotto la squadra alla salvezza facendo il minimo indispensabile. Rispetto alla gestione Walter Mazzarri non c’erano stati particolari miglioramenti né nel gioco né tanto meno nella tenuta della difesa. E così un nuovo cambio in ... Leggi su bloglive

sportnotizie24 : #Torino, ufficiale l'arrivo di Marco #Giampaolo: il comunicato dei granata - ilnapolionline : Torino - UFFICIALE - Marco Giampaolo è il nuovo allenatore - - marcovarini : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Marco #Giampaolo è il nuovo allenatore del #Torino. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con i grana… - MilanPress_it : L'ex tecnico del Milan si siede sulla panchina granata #Giampaolo - titty_napoli : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Marco #Giampaolo è il nuovo allenatore del #Torino. Il tecnico ha firmato un contratto biennale con i grana… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Marco Ufficiale, Pallacanestro Senigallia e Marco Giacomini insieme anche nella prossima stagione - Serie B Basketmarche.it Torino, ufficiale l’arrivo in panchina di Marco Giampaolo

La Serie A ha iniziato a muovere i suoi primi tasselli sul fronte calciomercato. Dopo l’annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di ...

SBK, Portimao, Libere 2: Baz su Razgatlioglu, Redding quinto

Loris Baz fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Portimao. Subito alle sue spalle Toprak Razgatlioglu, mentre Jonathan Rea è terzo. Ancora una volta Rinaldi è il migliore ...

La Serie A ha iniziato a muovere i suoi primi tasselli sul fronte calciomercato. Dopo l’annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di ...Loris Baz fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Portimao. Subito alle sue spalle Toprak Razgatlioglu, mentre Jonathan Rea è terzo. Ancora una volta Rinaldi è il migliore ...